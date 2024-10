Napoli-Como – Le formazioni ufficiali del match, confermati gli 11 della sfida al Monza

Alle 18.30 va in scena il primo anticipo della settima giornata di Serie A, al Maradona si affrontano il Napoli di Antonio Conte ed il Como di Cesc Fabregas. Per gli azzurri al momento primo posto in solitaria a 13 punti, e ci potrebbe essere un momentaneo allungo sulla Juventus seconda a 12. Per il tecnico salentino l’11 titolare non cambia, confermati gli interpreti della vittoria con il Monza di domenica sera. Di nuovo difesa a 4, con McTominay a centrocampo al fianco di Lobotka ed Anguissa. In attacco confermato ancora una volta il solito tridente con Lukaku da prima punta e ad agire al suo fianco Kvaratskhelia e Politano. Dall’altra parte il tecnico spagnolo arriva da 2 vittorie consecutive che hanno dato grande morale all’ambiente, con Patrick Cutrone salito in cattedra, che fino a questo momento ha segnato 4 reti, e viene accompagnato da Strefezza, il gioiellino Nico Paz e Fadera Queste le formazioni ufficiali del match:

Napoli – Caprile; Di Lorenzo; Buongiorno; Rrahmani; Olivera; McTominay; Anguissa; Lobotka; Kvaratskhelia; Lukaku; Politano

Como – Audero; Dossena; Van Der Bremt; Kempf; Moreno; Sergi Roberto; Perrone; Strefezza; Nico Paz; Fadera; Cutrone