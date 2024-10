Repubblica – Per Politano all’Inter non scattò la scintilla, ma ora a Napoli ha conquistato Conte

Matteo Politano fu già allenato da Antonio Conte qualche anno fa all’Inter, ma il tecnico salentino non trovò la quadra per far sì che l’esterno potesse entrare nei suoi schemi. Come riporta La Repubblica, ora Politano per Conte è un titolare inamovibile: “All’Inter hanno trascorso insieme un anno e mezzo senza che scattasse la famosa scintilla: Politano era di difficile collocazione nel 3-5-2, tanto che a gennaio 2020 decise di lasciare i nerazzurri e accettò proprio il Napoli. Conte avrebbe voluto Spinazzola (ma lo scambio con la Roma fallì) e adesso se li ritrova tutti e due in azzurro. La storia con Politano è diventata intensa in pochi mesi ed il merito è soprattutto dell’attaccante romano che ha interpretato il suo ruolo di esterno offensivo in maniera diversa. Cerca il gol ma sa anche a farsi rispettare in fase di non possesso. È stata la miscela giusta per conquistare un allenatore che fa del concetto di equilibrio un suo caposaldo per costruire un Napoli da scudetto“.