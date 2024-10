Napoli-Como – I convocati di Cesc Fabregas per la trasferta al Maradona, solo un assente per la squadra lombarda

Domani sera allo stadio Maradona va in scena l’anticipo della settima giornata di Serie A, che vede opporsi il Napoli di Antonio Conte ed il Como di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo ha da poco diramato la lista dei calciatori convocati per la trasferta in terra campana, con un solo assente, l’infortunato Alberto Cerri. Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Audero, Vigorito, Reina

• Difensori: Kempf, Sala, Goldaniga, lovine, Dossena, Fellipe Jack, Alberto Moreno, Van der Brempt

•Centrocampisti: Strefezza, Baseli, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Nico Paz, Verdi