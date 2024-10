La Repubblica – Ecco perché Conte evita sempre di fare le conferenze stampa alla vigilia

Antonio Conte non fa la conferenza stampa il giorno prima di ogni gara, ma la fa sempre due giorni prima. Secondo La Repubblica, il motivo è legato alla scaramanzia: “Mai alla vigilia. Anche prima della partita di domani pomeriggio (ore 18,30) al Maradona contro il Como, valida per la settima giornata del campionato di Serie A, Antonio Conte ha anticipato di un giorno la canonica conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno, con una puntualità che profuma un po’ – a dare retta ai rumors – di sana scaramanzia. Il trend è positivo e in questi casi (per chi ci crede) rituali e abitudini devono essere scientificamente blindati: sia pure in silenzio e sotto traccia“.