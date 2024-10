Antonio Conte, allenatore del Napoli, parlerà oggi alle 14:00 dalla sala stampa di Castel Volturno. In quest’incontro, presenterà la partita Napoli-Como, che si terrà il giorno venerdì 4 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Maradona. L’evento, servirà a presentare una sfida che può presentare delle particolari insidie, visto che la squadra allenata da Cesc Fabregas ha dimostrato di avere un buon gioco e di saper stare in campo. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale dell’evento.