CorrSport – Contro il Como in tantissimi al Maradona, è ritornato l’amore in città

Il tifo partenopeo è sempre più incessante. Napoli è tornata ad amare il Napoli.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “.La città s’è innamorata di nuovo della squadra nella maniera più bella possibile: non un amore tormentato, come quello di un anno fa, ma pieno di gioia e soddisfazioni. Vittorie al lume di candela, un en-plein in notturna: l’ultima con il Monza e prima ancora con Cresce la passione e i numeri sono più alti di un anno fa dopo lo scudetto il Bologna e il Parma in rimonta, all’ultimo respiro. All’epoca della sfi da contro la squadra di Pecchia, tra l’altro, il Napoli era ancora un punto interrogativo, reduce dalla sconfi tta con l’Hellas, dalla prima vittoria con il Bologna e dalla chiusura di un mercato tutto da assemblare, eppure fu proprio quella la serata del picco massimo. Parziale, per carità: 50.200 spettatori alla terza di campionato”.