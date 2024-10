L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di questo inizio di stagione. Secondo il quotidiano il Napoli nelle ultime cinque giornate ha subito un solo gol, peraltro su calcio di rigore. La rinascita del Napoli parte da qua, perchè si sa i campionati si vincono con la miglior difesa. Il lavoro di essere impenetrabili e granitici è stato uno dei diktat di Antonio Conte, che già nella conferenza stampa di presentazione sottolineava come il Napoli fosse una delle peggiori difese dello scorso anno con circa 48 gol subiti e che bisognava ritrovare equilibrio. Bisognava intervenire ed infatti è arrivato Alessandro Buongiorno, che ha datò solidità difensiva al reparto, recuperando anche Amir Rrahmani. La coincidenza è che il Napoli quest’anno ha perso solo una volta a Verona, coincidenza proprio quando mancava l’ex Torino dietro. Oggi tutta la squadra ha trovato un equilibrio, Lukaku dà sempre una mano alla squadra, anguissa e lobotka sono dighe davanti la difesa e Politano fa sempre avanti e indietro per il campo. Il Napoli quindi non prende mai gol e non concedere neanche molto agli avversari.