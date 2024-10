L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante mister Antonio Conte. Secondo il quotidiano l’arrivo di Cconte ha portato un cambio di mentalità. Il mister com è noto ha una cultura del lavoro passionale e maniacale ed uno dei suoi principi cardine è mettere il noi davanti all’io. Nelle squadre di Conte non ci sono prime donne e i big sono i primi a dare l’esempio e trascinarsi dietro il resto del gruppo come fatto da Lukaku e McTominay. Conte vuole sempre il massimo e chiede ciò anche al suo staff ed ai calciatori. Questa filosofia è già parte dello spogliatoio azzurro, tutti si sacrificano in campo con le varie riaggressioni e nelle esultanze per un gol tutti si abbracciano, anche chi gioca meno. Il Napoli finalmente è tornato ad essere un tutt’uno tra squadra, staff, dirigenza e tifosi.