L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano l’acquisto di Scott McTominay ha convinto Conte di cambiare modulo. Il Napoli ora in fase difensiva si schiera con il 4-3-3, ma quando attacca può diventare anche un 4-2-3-1, in quanto lo scozzese si alza a supporto di Lukaku o persino un 4-2-4, con l’ex United vicino al belga. Contro il Monza però sembrava più una difesa a 5, con Politano a seguire l’esterno monzese e Di Lorenzo ad abbassarsi sulla linea dei centrali. Il riferimento principale è sempre però palla lunga su Lukaku, ma il Napoli può allargare il gioco sulle ali o attaccare in mezzo con i suoi centrocampisti ed il trequartista. Insomma è un Napoli camaleontico che cambia volto in base alla situazione di gioco, come fanno le grandi squadre.