L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di venerdì tra Napoli e Como. Secondo il quotidiano è già ora di ripensare al campionato col Napoli che scenderà in campo venerdì per affrontare il Como. In questa sfida è molto credibile che Conte non cambierà nulla o quasi. Un ballottaggio sempre attuale è quello tra Olivera e Spinazzola sulla fascia sinistra, ma per il resto, è molto possibile che scenderanno in campo gli stessi uomini che hanno cominciato la sfida con il Monza. Con lo stesso atteggiamento tattico: 4-2-4, con McTominay sulla linea degli attaccanti.