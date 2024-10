L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’impatto avuto in maglia azzurra da Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano il Napoli pare aver ritrovato la solidità difensiva che non si vedeva dai tempi di Luciano Spalletti ed uno dei meriti va sicuramente a Buongiorno. L’ex capitano del Torino ha ridato finalmente sicurezza e garanzie a tutta la difesa, rivitalizzando anche il suo compagno di reparto Amir Rrahmani. E’ già un idolo per i tifosi ed è anche già un leader, capace di comandare da solo la difesa azzurra. Quindi è evidente che il sostituto di Kim è arrivato alle pendici del Vesuvio con un anno di ritardo.