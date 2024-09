Gazzetta – Il tweet di ADL invita alla calma e a non lasciarsi prendere dall’entusiasmo

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul tweet di Aurelio De Laurentiis che al termine del match vinto contro il Monza ha scritto “Per scaramanzia non diciamo nulla” sul suo profilo X: “E però questa dimensione nuova – anzi, vecchia – non spinge soltanto il Maradona a canticchiare gioiosamente ma si trasforma in energia e calore per De Laurentiis, che vede brillare i 150 milioni degli investimenti e comincia ad accorgersi che sta svanendo quella malinconia travolgente dell’anno orribile: i social, quando una partita è finita ed un orizzonte che sta dentro parole ricercate con cura e diffuse attraverso X che dicono – eccome se dicono – ma con cautela, perché non è il caso di lasciarsi andare alla sesta giornata di un campionato che deve decollare. E non è il caso di dirlo a Conte, che se ne sta dentro il suo realismo per blindare il Napoli dal rischio di un entusiasmo di massa, che modera, anzi governa quell’atmosfera ribaltata in fretta“.