Di Marzio – Incontro tra il Napoli e Kvara programmato dopo la sosta: sarà decisivo per il rinnovo

Il Napoli e Kvara si riaggiorneranno sulla questione rinnovo dopo la prossima sosta in programma ad ottobre.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Napoli in estate avrebbe proposto circa 6 milioni di euro al georgiano bonus compresi per il rinnovo dell’attuale contratto, che terminerà tra tre anni. Da allora nessuna fumata bianca, cosa che potrebbe arrivare a breve. Dopo la sosta la mediazione tra le due parti sarà decisiva per sancire il prolungamento ufficiale della sua avventura in azzurro.