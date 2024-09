Cds – Osimhen bacia la maglia del Galatasaray, intanto i tifosi azzurri attendono ancora un suo saluto

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha paragonato il bacio di Matteo Politano, rivolto agli spalti dopo il gol contro il Monza, e lo ha paragonato a quello di Victor Osimhen dato alla maglia del Galatasaray: “Già, un bacio d’amore. Lo stesso che è arrivato a quasi 1300 chilometri di distanza, dove un altro calciatore ha baciato la nuova maglia dopo aver segnato il suo primo gol. L’esultanza di Osimhen al Galatasaray ha fatto il giro degli smartphone dei tifosi azzurri, ancora in attesa di un saluto dall’uomo simbolo del terzo scudetto. Ma il calcio, si sa, ha la memoria corta. Il Napoli ha voltato pagina, non c’è più spazio per i capricci. Per ora pensa a guardare tutti dall’alto“.