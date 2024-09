Top&Flop Napoli-Monza, il migliore ed il peggiore azzurro del match secondo MondoNapoli

Il Napoli di Antonio Conte supera il Monza con un autorevole 2-0 e si porta in testa alla classifica. I gol degli azzurri, siglati da Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia, arrivano nel primo tempo. Nella ripresa, i partenopei hanno gestito il risultato, evitando di prendere troppi rischi e di conseguenza presentandosi di meno davanti alla porta difesa da Turati, ma mantenendo la porta inviolata. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’incontro.

Top – Matteo Politano.

Il premio di migliore dell’incontro va a lui. Non solo per aver sbloccato un match che poteva rivelarsi più difficile del previsto, ma perché ha disputato la sua miglior partita stagionale. Corsa, impegno, dribbling prolifici e una grande mano in fase difensiva. Da quel lato c’è anche un funambolo come David Neres, ma nel corso di una stagione lunga e con tante partite diverse c’è bisogno anche di lui. Per una squadra come il Napoli, avere due esterni in grado di portare questi risultati, è assai importante. Menzione d’onore per Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. I due centrocampisti hanno ripreso le redini del reparto e lo hanno guidato con enorme precisione e grinta.

Flop – Romelu Lukaku.

Non è assolutamente una partita da insufficienza la sua, ma da un calciatore come lui è lecito aspettarsi qualcosa in più. Combatte tanto con la difesa brianzola, cercando di creare spazi per i compagni di squadra, come ad esempio gli è riuscito in occasione del gol di Politano. Però, da un calciatore come lui, ci si può aspettare altro. Davanti è poco presente, e arriva molto poco alla conclusione. Può essere un ritardo di condizione, però in un altro genere di partite, questo peso può rivelarsi inefficace. Rimandato.