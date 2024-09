Cronache di Napoli riserva il taglio basso allo sport. Il Napoli sfiderà il Monza per agguantare il primo posto. “Napoli, contro il Monza il ritorno dei titolarissimi. Conte sogna la vetta sotto gli occhi di Spalletti”, si legge nel titolo. Il ct dell’Italia, l’ex allenatore dello scudetto, sarà infatti al Maradona per assistere alla gara valida per la sesta giornata di Serie A. “Gli azzurri chiedono strada a Nesta e sperano in un passo falso del Torino”, si legge nel catenaccio.