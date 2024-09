L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica al Napoli il taglio basso. “Napoli in love“: è questo il titolo dedicato alla squadra azzurra che oggi si gioca il primo posto in Serie A nella sesta giornata. A Fuorigrotta arriva il Monza che in questi giorni ha ricordato i 6 anni di gestione Berlusconi. “Quasi sold ou al Maradona, assalto al Monza. Lazio, esame Toro”, si legge nell’occhiello.