Napoli-Monza, le pagelle di MondoNapoli. Politano mattatore. Buongiorno in versione muro

Il Napoli batte il Monza con il risultato di 2-0, grazie alle reti di Matteo Politano e di Khvicha Kvaratskhelia. Sono però in tanti azzurri ad essersi distinti in questa prestazione contro la formazione brianzola. Di seguito, le pagelle dell’incontro a cura della redazione di MondoNapoli.

Elia Caprile 6 – Non deve quasi mai fronteggiare tiri da parte degli avversari. Porta a casa l’ennesimo clean sheet, probabilmente senza aver bisogno di dover lavare i guantoni, che saranno quasi del tutto immacolati.

Giovanni Di Lorenzo 6 – Meno impegnato del solito in fase offensiva, si fa sentire perlopiù in fase di copertura. Svolge il suo lavoro con ordine e senza sbavare. Sufficienza piena e meritata.

Amir Rrahmani 6,5 – Gara pulita per il kosovaro. Non soffre eccessivamente un cliente scomodo nel gioco aereo come Djuric. Bravo in fase di costruzione e molto attento in fase difensiva.

Alessandro Buongiorno 7 – Un muro. Recupera ogni pallone che calamita nella sua zona e non soffre mai gli avversari. Conferisce sicurezza a tutto il reparto difensivo, non sbaglia un intervento ed è sempre lui a ripulire l’area quando c’è bisogno. L’acquisto fino ad ora più impattante del mercato azzurro.

Mathias Olivera 6 – L’uruguaiano è sempre presente sulla fascia quando c’è bisogno di accompagnare Kvaratskhelia in fase offensiva. Nel primo tempo ha disputato un buon incontro, abbinando qualità e quantità. Però, non è sempre lucido in fase difensiva, soprattutto nel secondo tempo.

André-Frank Zambo Anguissa 7 – È un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione. Pressa ed è presente su ogni pallone giocato dal Monza con ferocia e agonismo. Da un suo recupero nasce il gol del 2-0, dove è abile a recuperare un pallone giocato in costruzione dai lombardi. Bravo anche nel giocare e gestire il pallone.

Stanislav Lobotka 7 – Regia di qualità, interdizione, giocate. Insomma, l’apporto dello slovacco si è fatto molto sentire in questo match. Forma una coppia stupenda con Lobotka, dove entrambi si completano a meraviglia Il suo lavoro nel Napoli non manca mai, e quando questo è ad alti livelli, la squadra gira una favola.

Matteo Politano 7,5 – Il miglior Politano di questa stagione. Trova il primo gol sotto la gestione Conte in un momento in cui il Monza aveva trovato una buona quadratura. Molto utile in fase difensiva e nel far ripartire l’azione. Dal suo lato il Napoli non soffre mai le falcate degli avversari, ed il motivo è da porsi anche nel suo importante lavoro. Migliore degli azzurri in questo match.

Scott McTominay 6 – È ingarbugliato tra le maglie degli avversari e fa fatica a giocare il pallone. Nella ripresa però, alla lunga viene fuori, riuscendo a dare un buon supporto ai compagni. È molto utile sia quando c’è bisogno di coprire che nel creare pericoli offensivi.

Khvicha Kvaratskhelia 7 – È imprendibile. Quando fa sul serio, ce n’è davvero per pochi. Dopo un inizio complesso, ha accelerato divenendo sempre più pericoloso Il gol lo rende ancora più incisivo e velenoso. Nella ripresa si adagia come gli altri, ma il suo voto non viene scalfito da ciò.

Romelu Lukaku 6 – Combatte con la difesa avversaria, nel tentativo di creare spazi per i compagni (come ad esempio sul gol di Politano). Non sempre è lucido e fa molta fatica a liberarsi. L’impegno è apprezzabile, forse ci sarà qualche passo di condizione in meno rispetto agli altri, ma può fare decisamente di più.

SOSTITUZIONI

Pasquale Mazzocchi 6 – Entra bene e con impegno in partita, portando il Napoli ad un cambio di modulo. Si guadagna la sufficienza.

David Neres s.v. –

Giacomo Raspadori s.v. –

Leonardo Spinazzola s.v. –

Billy Gilmour s.v. –

All. Antonio Conte 7 – Primo tempo più baldanzoso e offensivo, nel quale c’era bisogno di far male. Dopo aver svolto molto bene quei compiti, nel secondo ha mandato in campo un Napoli più accorto e indirizzato nella gestione del risultato. È definitivamente entrato nella testa dei suoi giocatori che hanno dimostrato di saper indossare più abiti, come da lui predicato. Se la squadra saprà mantenere questo passo e attitudine, di vere avversarie ce ne saranno poche.