Napoli-Monza, le formazioni ufficiali: c’è McTominay! La scelta su Neres

Alle 20:45 il Napoli scenderà in campo al Maradona contro il Monza di Nesta, partita importante per gli uomini di Conte che, potrebbero balzare in testa alla classifica. Per il Monza, gara altrettanto importante per provare a strappare qualche punto in ottica salvezza. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

Napoli (4-2-3-1): Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Lobotka, Anguissa, Politano, McTominay, Kvaratskhelia, Lukaku. all. Conte

Monza (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Mari, Carboni, Pereira, Bianco, Bondo, Kriakopoulos, Pessina, Maldini, Djuric. all. Nesta