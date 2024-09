La Repubblica: “Politano favorito, ma Neres guadagna consensi: le ultime”

David Neres ha conquistato subito Napoli. Forse solo McTominay ha fatto meglio di lui, ma ovviamente in un ruolo differente. Al brasiliano sono bastati soltanto pochi minuti per trascinare la squadra a suon di assist. E’ stato tra i migliori in Coppa Italia e il suo bottino continua a crescere a dismisura: ai 4 assist ha aggiunto pure la sua prima rete. In Serie A, finora, Conte gli ha preferito Politano. Secondo quanto riportato da La Repubblica nella sua edizione odierna, anche stasera con il Monza il tecnico azzurro vorrà confermare Politano, scegliendo di tenere David Neres come arma in più.

Non solo in fase realizzativa: Neres ha dimostrato di poter aiutare i suoi anche in fase di contenimento. La sua capacità di mettere alle corde l’avversario nel secondo tempo con le sue accelerazioni, però, ha fatto la differenza. Politano ha più propensione al sacrificio. Pare – sottolinea Repubblica – che la staffetta sarà uno dei temi ricorrenti degli azzurri in questo campionato.

E i ricordi non possono che ritornare all’ultimo esterno che ha fatto la staffetta con Politano, ovvero el Chucky Lozano. La soluzione risultò uno dei capisaldi del Napoli del terzo scudetto.