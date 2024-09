Matteo Politano attaccante del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita col Monza. Queste le sue parole:

“Consapevoli di quanto fosse importante questa gara, vincere per essere sempre più continui in questo avvio. Sarei contento di ritornare in Nazionale; è un mio intento. Col Napoli cerco di guadagnarmi un posto, poi la decisione sarà di Spalletti”.