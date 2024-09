DAZN, Conte: “Bisogna riportare il Napoli a competere dove merita, Scudetto? Vi dico la mia”

Antonio Conte allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn nel post partita della gara col Monza vinta 2-0. Queste le sue parole:

“La cosa che mi interessa di più è che Lukaku a parte i gol, partecipi alla gara. Questa cosa vale per tutti, sta lavorando e gli stiamo facendo aumentare i carichi, siccome non è arrivato in buona forma. Se sei fuori squadra è dura, rimane un calciatore che cambia le cose nelle gare. Lukaku in Nazionale? E’ una sciocchezza; non si allenano bene. Chi resterà qui durante la sosta, cercherà di lavorare sulla condizione.

Nessuna Coppa? Allenare la squadra tutti i giorni è un vantaggio, invece lo svantaggio è che la squadra non è competitiva come chi gioca le coppe. Ci sono sogni che possono realizzarsi ma io guardo al presente, che è lontano dal fare acrobazie. Bisogna sudare in ogni partita e crescere; sono passati pochi mesi e De Laurentiis ha detto che bisogna ricostruire tutto. Sono andati via 14 calciatori e ne sono arrivati in 7, Osimhen e Zielinski sono partiti.

Sono consapevole delle enormi aspettative su di me per il mio passato, per le cose buone che ho fatto, lasciamo che i tifosi sognino. Io devo tenere i piedi puntati a terra, ci sono squadre più avanti per tante situazioni, noi partiamo piano e cercheremo di fare il possibile. C’è gente che parla e non ha esperienze in vittorie.

Dobbiamo correre per riportare il Napoli dove deve stare e non come la scorsa stagione, dove è arrivato decimo a -40 dalla capolista, questo deve essere chiaro per tutti.“