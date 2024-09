Cds – Il capolavoro di Conte è stato trasmettere voglia di vincere a tutti

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha elogiato Antonio Conte: “Sì, Conte ha trovato soltanto la polvere di quel capolavoro chiamato Napoli e in 50 giorni, dal 10 agosto con il Modena, gli sono già riuscite un po’ di magie: i risultati sono in copertina, ma dentro c’è l’arte di una squadra con doppia identità – di uomini e moduli – e una sola anima. La sua. Un capolavoro anche questo, visti i presupposti, avvalorato dalla partecipazione globale: nulla, neanche il turnover totale di coppa è riuscito a scalfire la fame di calcio e la voglia di vincere dei suoi. Tutti coinvolti e convinti, tutti nel progetto: da chi gioca tanto a chi invece fa più panchina che campo. Sono segnali decisivi, questi, e il 5-0 con il Palermo li ha confermati in fila“.