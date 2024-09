Sky – Le probabili di Napoli-Monza: tocca a McTominay. Dubbio Nesta, l’infermeria è affollata!

Sotto la gestione Berlusconi, il Monza ha conosciuto un exploit incredibile. L’arrivo in Serie A è stato condito da ottime prestazioni contro le big italiane. Indimenticabile il 2-0 in casa contro il Napoli proprio mentre gli azzurri festeggiavano il terzo scudetto. Quest’anno, invece, i brianzoli faticano a carburare: solo tre punti nelle ultime cinque partite e nessuna vittoria. Discorso completamente diverso quello dei partenopei che, con l’unica sbavatura data dalla sconfitta alla prima giornata, possono conquistare il primo posto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a fare un turnover quasi totale. Col Palermo l’ex allenatore dell’Inter ha scoperto di poterselo permettere. Intanto, McTominay sembrerebbe abbastanza sicuro di partire dal primo minuto, mentre in attacco tornano Politano e Kvara ai lato di Romelu Lukaku.

Piove sul bagnato in casa Monza: il difficile avvio in campionato si aggiunge ad una infermeria “bella affollata”, come si legge sul sito di Sky Sport. Mota non è stato convocato per la Coppa Italia ed è in dubbio. Caprari si candida titolare. In attacco nessun dubbio con Maldini e Djuric. In ballottaggio Carboni e Caldirola per la difesa, Bondo e Bianco per la mediana.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia



Squalificati: nessuno



Indisponibili: Meret

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric



Squalificati: nessuno



Indisponibili: Cragno, Ciurria, Birindelli, Gagliardini, Vignato, Sensi