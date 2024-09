Opta – Incredibile statistica per Buongiorno: non subisce dribbling da oltre 14 partite, l’ultima volta a febbraio, i minuti totali

Il Napoli nelle prime 6 gare sotto la gestione Antonio Conte ha ritrovato anche solidità dal punto di vista difensivo, che era mancata nel corso della passata stagione. Uno dei motivi principali è l’arrivo in azzurro di Alessandro Buongiorno, ex Torino che fino a questo momento ha saltato una sola partita, coincisa anche con l’unica sconfitta dei partenopei fino a questo momento (Verona-Napoli 3-0, ndr). Un dato incredibile riguardo uno dei primi acquisti della campagna estiva azzurra viene riportato dal noto sito di Opta, ovvero che fino a questo momento da febbraio 2024 a settembre è il giocatore che ha registrato più minuti giocati senza esser superato in dribbling. Sono 1333 i minuti passati dall’ultima volta che ha subito un dribbling, per un totale sui 90 minuti per partita di quasi 15 gare senza subire neanche un dribbling. Il dato ancora più incredibile è che il secondo giocatore per minuti senza subire un dribbling sia Daniele Rugani, ex Juventus che ha fatto registrare meno della metà dei minuti di Buongiorno, 527 in totale.