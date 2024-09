Napoli-Perugia Primavera – Gli azzurrini vincono il primo match stagionale per 3-1 e scavalcano gli umbri in classifica

Il Napoli Primavera porta a casa i primi 3 punti stagionali nel girone B del Campionato di Primavera 2 battendo allo stadio Piccolo di Cercola il Perugia. Dopo la brutta partenza con due sconfitte in due gare serviva un cambio di rotta ai giovani partenopei, che in 46 minuti hanno chiuso la pratica. Nel primo tempo sono arrivate 2 reti, la prima firmata da Raggioli al minuto 22, mentre la seconda per chiudere la prima frazione di gioco porta la firma di Borriello al minuto 29. Subito dopo l’inizio del secondo tempo arriva anche la terza rete, che porta ancora una volta la firma di Borriello, che sigla così la propria doppietta personale. Al minuto 66 il Perugia accorcia le distanze con un rigore siglato da Sadetinov, che spiazza Turi al minuto 66. Il Napoli ha più volte l’occasione per portarsi di nuovo di tre reti avanti, ma fallisce prima un rigore con Gioielli al minuto 69, e un paio di minuti lo stesso Gioielli viene servito da D’Angelo e non trova lo specchio. Questa vittoria aiuta gli azzurrini che lasciano l’ultimo posto in classifica e si portano a 3 punti.