CdS – Il mercato ha portato i suoi risultati non solo in termini economici, ma anche numerici, queste le prove

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato effettuato in estate dal Napoli. Secondo il quotidiano il calciomercato azzurro fatto in estate sta dando i suoi frutti anche in termini numerici. I nuovi acquisti infatti hanno subito dato il loro contributo. Sono arrivati ed in qualche modo hanno cambiato la rotta. Infatti basti vedere che i nuovi acquisti hanno già prodotto tra i dieci ed i quattordici gol, in particolare cinque gol ed otto assist portano la firma di David Neres, Scott McTominay, Romelu Lukaku ed Alessandro Buongiorno. Tutto questo ideato e firmato dall’architetto Antonio Conte.