L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’impatto avuto da Scott McTominay con la maglia del Napoli. Secondo il quotidiano è già diventata una mania, ovunque ti giri si parla dello scozzese. Quanto fatto vedere dall’ex Manchester United in appena tre presenze è piaciuto tanto. Contro il Palermo è arrivato anche il suo primo gol in maglia azzurra. Gol realizzato su assist di Lukaku, la corsa verso la bandierina e poi il bacio sulla maglia, gesto non si vedeva dai tempi di Mertens e Insigne. Forse un gesto prematuro o forse no: travolto dall’amore di una piazza che l’ha accolto calorosamente, McTominay s’è sentito di fare così, nonostante una vita passata allo United. Un amore immediato che ha già riempito il cuore dei tifosi del Napoli.