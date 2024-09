L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro il Monza. Secondo il quotidiano domani per la gara del Maradona contro il Monza ci saranno ben nove cambi rispetto alla gara di giovedì contro il Palermo. Gli unici superstiti saranno Elia Caprile e Stanislav Lobotka. Per il resto torneranno dall’inizio il capitano Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani,Matias Olivera e Matteo Politano. Questi sono stati in panchina 90 minuti giovedì, a differenza dei vari Kvaratskhelia, Lukaku, Anguissa e McTominay che hanno avuto scampoli di partita. Domani quindi ci saranno parecchi cambi, ma l’organico è numeroso e competitivo.