L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su un particolare riguardante la partita di domani del Napoli. Secondo il quotidiano domani in tribuna per assistere alla partita contro il Monza ci sarà anche l’ex allenatore azzurro ed ora Ct dell’ Italia Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro sarà in città per vari impegni e nella gara di domani vorrà valutare le prove di alcuni azzurri come Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori ed Alessandro Buongiorno.