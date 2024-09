La SSC Napoli, tramite un comunicato sui propri canali ufficiali, annuncia la nuova partnership con Maneki.

La nota del club: “L’SSC Napoli è orgoglioso di annunciare una nuova ed entusiasmante partnership con Maneki, una criptovaluta costruita sulla blockchain Solana e ispirata all’iconico simbolo giapponese di buona fortuna, il Maneki-neko. Questa collaborazione rappresenta un passo avanti per il club, che unisce la tradizione con l’innovazione digitale all’avanguardia.

In qualità di partner ufficiale di criptovalute dell’SSC Napoli, Maneki offrirà opportunità uniche ai tifosi per interagire con il club attraverso il mondo in crescita delle criptovalute. Questa partnership è destinata a rafforzare il legame tra il club e i suoi sostenitori abbracciando le nuove tecnologie e le tendenze nella sfera digitale.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Maneki come nostro partner”, ha dichiarato Tommaso Bianchini, Chief Commercial Officer dell’SSC Napoli. “Questa collaborazione riflette il nostro impegno continuo per l’innovazione, nonché il nostro desiderio di entrare in contatto con la nostra base di fan globale in modi nuovi e significativi. Insieme a Maneki, puntiamo a creare esperienze digitali uniche che avvicineranno i nostri tifosi al cuore del club”.

Maneki, un token costruito attorno alla comunità e alla fortuna, è progettato per creare valore attraverso l’impegno gamificato e le ricompense. Questa partnership fornirà ai sostenitori globali dell’SSC Napoli opportunità esclusive per partecipare all’ecosistema digitale, combinando la passione per il calcio con il futuro delle criptovalute.

Con la presenza globale in continua crescita dell’SSC Napoli, questa partnership con Maneki è una testimonianza della dedizione del club nel rimanere all’avanguardia nelle tendenze digitali e di coinvolgimento dei fan.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti entusiasmanti mentre l’SSC Napoli e Maneki iniziano insieme questo emozionante viaggio.

Informazioni su Maneki Maneki (MANEKI) è una criptovaluta sulla blockchain Solana, ispirata al “Maneki-neko” giapponese, un simbolo di buona fortuna. Opera come una memecoin, combinando l’appeal culturale con un modello guidato dalla comunità, con l’obiettivo di portare prosperità e coinvolgimento ai suoi possessori“.