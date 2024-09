Napoli-Palermo – Le formazioni ufficiali del match, rivoluzione nell’undici titolare per mister Conte

Alle 20.45 allo stadio Maradona va in scena la sfida di Coppa Italia tra il Napoli di mister Conte ed il Palermo di mister Dionisi. Nella formazione azzurra tantissimi cambi per il tecnico salentino, che conferma pochi titolari della partita contro la Juventus. In attacco c’è Simeone, che viene supportato da Raspadori e Neres, mentre dal 1′ c’è anche il debutto di Billy Gilmour, così come quello di Rafa Marin, che ancora non aveva debuttato con i partenopei. Queste le formazioni ufficiali del match:

Napoli – Caprile; Mazzocchi; Marin; Juan Jesus; Spinazzola; Gilmour; Ngonge; Lobotka; Neres; Raspadori; Simeone

Palermo – Sirigu; Peda; Baniya; Ceccaroni; Buttaro; Vasic; Ranocchia; Saric; Lund; Le Douraon; Brunori