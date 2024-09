Il Napoli straccia il Palermo per 5-0! Le pagelle di MondoNapoli

Gli azzurri vincono al Maradona per 5-0 contro il Palermo di Alessio Dionisi; partita dominata dall’inizio alla fine per gli uomini di Conte che volano agli ottavi. In goal Ngonge con una doppietta, Juan Jesus, Neres e McTominay. Ecco le pagelle di MondoNapoli:

Caprile 7; Spinazzola 7; Juan Jesus 7 e mezzo; Rafa Marin 7; Mazzocchi 7; Lobotka 7; Gilmour 7; Ngonge 8; Raspadori 5 e mezzo; Neres 8; Simeone 7;

Poi i subentrati a partita in corso:

Zerbin 6 e mezzo; McTominay; 7 e mezzo; Kvara 6; Lukaku; 6 e mezzo