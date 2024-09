Finisce il primo tempo del match di Coppa Italia Napoli-Palermo per 3 a 0 in favore degli azzurri di Conte, che partono fortissimi sia in attacco che in fase difensiva con un pressing molto alto. Il Palermo ha provato a sprazzi a farsi vedere in avanti direzione Caprile, ma sul finire del primo tempo, il Napoli sigla il colpo del ko psicologico sui rosanero col terzo gol.