Coppa Italia, Napoli-Palermo 5-0: azzurri stravincono e volano agli ottavi!

Finisce il match di Coppa Italia Napoli-Palermo 5 a 0 per gli azzurri che archiviano subito la pratica con un Ngonge scatenato nei primi 12 minuti del primo tempo con una doppietta e sul finire con la zuccata di Juan Jesus per 3 a 0. Il Palermo gioca in 10 gran parte del secondo tempo per l’espulsione di Vasic e il Napoli dilaga con Neres prima e McTominay poi, ai loro primi gol e gioie stagionali in maglia azzurra e allo stadio Maradona. I partenopei hanno dominato tutta la partita senza mai soffrire l’avversario che comunque ha cercato di farsi notare, ma il divario è stato troppo ampio tra le due squadre. Il Napoli stacca così il pass per gli ottavi di Coppa Italia e affronterà la Lazio all’Olimpico di Roma.