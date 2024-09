Cds – Rafa Marin si allena bene ed è pronto per l’esordio; giocherà stasera con il Palermo

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Rafa Marin, è ormai pronto a fare il suo esordio con la maglia azzurra nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo: “La gara contro il Palermo, in Coppa Italia, è la prima grande occasione per mettersi in mostra. Rafa Marin è determinato a dimostrare il proprio valore. Le gerarchie in difesa erano apparse subito chiare. Conte, prima di Napoli-Bologna, disse dell’andaluso: «È un giovane, ha vissuto un’esperienza importante all’Alaves ma in un calcio difensivo, qui abbiamo bisogno anche di calciatori bravi in costruzione perché comandiamo le partite, proponiamo noi calcio». In pochi secondi, Conte indicò la strada della crescita a Rafa Marin, che in questi mesi sta facendo scorta di consigli e segreti imparando dai più bravi. Durante gli allenamenti è rigoroso, scrupoloso, attento e curioso. Ascolta, apprende, impara e applica in campo le indicazioni di Conte“.