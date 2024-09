Cds – Napoli, le prossime cinque di Serie A suggeriranno le vere ambizioni degli azzurri

Come riporta Il Corriere dello Sport, le prossime cinque sfide di campionato del Napoli ci faranno capire quali sono i veri obiettivi della squadra per questa stagione: “Bisogna prima giocare e poi fare i calcoli, per carità: guai a ragionare in questi termini con Conte e con qualunque allenatore, sia chiaro. Ma alzi la mano chi non ha guardato la classifica e le prossime giornate: una bugia negarlo. E alzi la mano anche chi non ha riflettuto sugli impegni post sosta: trasferta a Empoli, poi il Lecce in casa e infine nuovo grande scontro Champions con il Milan a San Siro. Mettiamola così: le prossime cinque di campionato racconteranno le prime verità e le prime ambizioni del Napoli. Varranno un test, magari cinque esami di laurea con discussione della tesi all’Università di Milano: davvero un periodo interessante, thrilling e sogni“.