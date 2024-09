Cds – Coppa Italia, previsti 40mila spettatori al Maradona per Napoli-Palermo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, allo stadio Diego Armando Maradona dovrebbero esserci circa 40mila spettatori presenti stasera per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Palermo: “Ci sarà un discreto colpo d’occhio allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Palermo di Coppa Italia. In caso di successo, gli azzurri approderebbero agli ottavi di finale contro la Lazio. Sugli spalti saranno presenti ben 40.000 spettatori. Un numero importante considerando che si gioca durante la settimana e la Coppa Italia, almeno in questa fase, non ha un grande richiamo dal punto di vista mediatico“.