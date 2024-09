Cds – Coppa Italia, Conte ne cambia 10 contro il Palermo; confermato solo Lobotka

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle scelte di formazione di Antonio Conte, per la gara di Coppa Italia contro il Palermo: “Il signor Antonio stravolgerà la formazione iniziale rispetto a quella che sabato ha cominciato la partita di campionato con la Juventus a Torino: c’erano Meret, oggi alle prese con un problema all’adduttore della gamba sinistra, e poi altri nove uomini che partiranno dalla panchina a cominciare proprio da Rom e Kvara, con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, McTominay e Politano a completare la rivoluzione. Un maquillage senza trucco per mostrare l’altra faccia del Napoli: Caprile in porta, per la prima volta titolare a Fuorigrotta, dov’è nato suo padre, dopo aver esordito all’Allianz al posto dell’infortunato Alex; Mazzocchi, il debutto assoluto di Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola nella linea a quattro esibita per la prima volta con la Juve e subito riproposta; a centrocampo Gilmour e Lobotka, unico confermato della squadra che sabato ha cominciato la partita allo Stadium ; Neres, Raspadori, Ngonge a comporre il tris di trequarti alle spalle di Simeone. Un 4-2-3-1 per caratteristiche degli interpreti che però, come sempre, da sistema di gioco e principi di Conte sarà piuttosto fluido“.

Ecco la probabile formazione degli azzurri per la sfida di stasera (4-2-3-1); Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone.