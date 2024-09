Sponsor di maglia Serie A, ecco quanto guadagna il Napoli. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di quanto erogheranno i vari sponsor di maglia ai club di Serie A nel corso della stagione 2024/25. Secondo quanto riportato, il Napoli riceverà circa 12 milioni di euro. Di questi, 9 arriveranno dal main sponsor Msc e 3 dal back sponsor Sorgesana. In cima alla classifica, c’è l’Inter, che incasserà 30 milioni da Betsson, 6 da gate.io e 5 da U-Power per un totale di 41 milioni di euro. Subito dopo, c’è il Milan (30 milioni Emirates, 5 milioni Msc). Seguono Fiorentina e Roma, che totalizzano rispettivamente 26,6 e 16,5 milioni di euro. Subito dopo di loro, c’è il club partenopeo. Più distaccate in classifica Juventus e Lazio, che sono ancora alla ricerca di un main sponsor.