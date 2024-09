Gazzetta – Tra Palermo e Monza attesi circa 100.000 spettatori al Maradona

Saranno previsti circa 100.000 spettatori al Maradona tra Palermo e Monza.

Ne hanno parlato all’edizione odierna de La Gazzetta: “Ma l’irruzione di Conte, la sontuosa campagna acquisti di De Laurentiis con i 150 milioni investiti, e i dieci punti in classifica hanno rigenerato l’atmosfera più gioiosa ed in un attimo – in 180′ che verranno tra il Palermo e il Monza – il Napoli ritrova centomila spettatori: chi l’avrebbe detto, a giugno? In Coppa, inevitabilmente, per lasciare che il clima resti festoso, Conte si ripresenterà con la tentazione della difesa a quattro (davanti a Caprile, che sostituisce l’infortunato Meret, dovrebbero provarci Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola), un centrocampo da affidare a Gilmour con Folorunsho, Neres, Raspadori e Ngonge tra le linee e Simeone in attacco: in palio ci sono gli ottavi di finale contro la Lazio, da giocarsi a Roma a dicembre, e la possibilità di avere, dunque, altri appuntamenti per divertirsi un po’”.