Gazzetta – La Coppa Italia è un obiettivo: contro il Palermo non si può sbagliare

Da diversi anni gli azzurri non riescono ad approdare alle ultime fasi della Coppa Italia.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta, contro il Palermo sarà una prova importante per confermarsi tra le pretendenti alla vittoria finale: “Pronti, via Napoli-Palermo è un braccio di ferro contro il tabù della coppa Italia che da un po’ è diventata ossessione, qualche lacrima e ferite sanguinanti: un anno fa, il Frosinone se ne uscì dal Maradona a testa altissima, quattro gol e Mazzarri, arrivato da un mesetto, già ad ardere sui carboni ardenti. E prima, nel biennio di Spalletti, l’uomo di uno scudetto atteso 33 anni, c’erano state serate in cui nella Coppa fu necessario affogare brandelli di amarezza: fuori con la Cremonese ai rigori nel 22-23, eliminato dalla Fiorentina con un 2-5 da starci male nel 21-22”.