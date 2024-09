CorrSport – Kvara riposerà contro il Palermo, fondamentale il suo apporto

Kvara molto probabilmente rientrerà nel turnover di mister Antonio Conte per la gara di Coppa Italia di giovedì sera.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui sarà fondamentale il suo apporto nelle altre due sfide contro quella ai siciliani: “Domani con il Palermo, infatti, farà parte degli uomini che inizialmente osserveranno la partita in borghese, un po’ di ossigeno dopo sei esibizioni dal primo minuto messe in fi la tra coppa e campionato; una botta (tra capo e collo) che lo ha costretto alla resa al 45′ della trasferta di Verona con l’Hellas; due viaggi ravvicinati Italia-GeorgiaItalia in quattro giornper la nascita di suo figlio Damiane (con a coté emozioni a valanga); un altro tour Italia Georgia-Albania-Italia per i due impegni con la nazionale. Insomma ci può stare che come Romelu, seppur per altre motivazioni, abbia accusato una pausa fisiologica”.