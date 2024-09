Palermo, Dionisi: “Napoli squadra di alto livello, andremo lì per metterli in difficoltà. Noi sfavoriti? Mai dire mai”

Quest’oggi Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida che dovranno affrontare i suoi ragazzi contro il Napoli domani sera (ore 21) al Maradona.

Il Palermo di Dionisi, dopo aver battuto il Parma ai trentaduesimi di Coppa Italia, è pronto per affrontare l’avversario più ostico ai sedicesimi; ecco le parole del tecnico: “Domani giocheremo contro una squadra di altissimo livello come il Napoli. Tra Serie A e Serie B c’è differenza e questo Napoli sta lottando per il vertice. Noi vogliamo fare bella figura. Siamo sfavoriti? Sappiamo di avere delle possibilità. Dobbiamo convincerci mentalmente che possiamo metterli in difficoltà. Sarà complicato. Turnover? Qualcuno che ha giocato sabato non inizierà nell’undici titolare. Ci saranno cambiamenti ma non stravolgimenti“.

Inoltre, l’ex tecnico del Sassuolo ha risposto ad ulteriori domande sulla possibilità di eliminare la squadra di Conte: “Tra Napoli e Palermo c’è un livello diverso, ma nel calcio non è mai detto. Dobbiamo essere bravi a giocarci bene le nostre carte. Mi aspetto un Napoli forte, le ultime mie esperienze al Maradona non sono positive. Sarà bello giocarci contro ma, ripeto, il risultato non è scritto“.

“Come giocherà il Napoli? Attualmente non lo so, ho notato che in difesa possono giocare a quattro ma credo che stiano lavorando di più con la difesa a tre. Noi dovremo cercare di essere più squadra possibile” conclude così l’allenatore rosanero.