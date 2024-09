L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive Antonio Conte. Secondo il quotidiano il Napoli di Conte sta facendo molti progressi. In casa Napoli la situazione si ribaltata in poco più di un mese. Dal debutto shock a Verona allo 0-0 dello Stadium sembra passata un’era. Merito del lavoro quotidiano, di una mentalità vincente ritrovata, di una serenità che solo i risultati sanno portare. Conte si gode la crescita della sua squadra ma non si ferma. C’è una missione da portare avanti. Il calendario propone agli azzurri due gare interne prima della sosta, con la possibilità magari di allungare in classifica. Domenica c’è il Monza, venerdì il Como: serve il massimo sforzo per centrare due vittorie e magari ritrovarsi alla sosta per le nazionali in vetta alla classifica. Per mandare un altro messaggio ovvero quest’anno tutti dovranno fare i conti con il Napoli.