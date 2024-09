L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di Coppa Italia contro il Palermo. Secondo il quotidiano per la gara di giovedì Conte rivoluzionerà il Napoli. C’è la possibilità di vedere anche dieci cambi su undici rispetto alla partita con la Juve. In porta ci sarà Caprile. La difesa sarà composta da Mazzocchi a destra, Rafa Marin e Juan Jesus al centro, e Spinazzola a sinistra. A centrocampo sicuro del posto Gilmour che farà coppia con Lobotka o Folorunsho, con Neres e Ngonge sugli esterni, e Raspadori a sostegno di Simeone.