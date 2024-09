L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla condizione di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano contro la Juventus è stato fatto un passo indietro rispetto alle prove contro il Parma e il Cagliari, entrambe avvalorate da gol ed anche da assist. Il calo però è fisiologico e bisogna solo attendere che il belga migliori la condizione. Magari sin dalle prossime tre partite in programma al Maradona per raccontare al mondo che il Napoli è tornato ed è pronto a proseguire la marcia verso la Champions. Precisamente le gare saranno con Palermo negli ottavi di Coppa Italia, poi Monza e Como in campionato. Tre occasioni perfette per Lukaku, tre partite ideali ricominciare a segnare. E chissà per capire se è possibile sognare. Si vedrà, ma ci vuole calma e sangue freddo, bisogna andare cauti e non perdere la bussola.