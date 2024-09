L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio subito da Alex Meret. Secondo il quotidiano l’infortunio del portiere azzurro è un pò più grave del previsto. Per il numero uno del Napoli si tratta di una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, che nel frattempo ha già iniziato l’iter riabilitativo. Salterà sicuramente le prossime gare con Palermo in Coppa Italia, con Monza e Como in campionato e quasi sicuramente non andrà in Nazionale. Conte spera di recuperarlo per la trasferta di Empoli del 20 ottobre, la speranza c’è, ma bisogna attendere i prossimi giorni.