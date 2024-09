Repubblica – Napoli-Palermo, Conte pensa a un cambio modulo: i dettagli

Antonio Conte a lavoro per preparare lagara di Coppa Italia contro il Palermo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico azzurro vuole rivoluzionare la formazione lasciando spazio a nuovi innesti e consolidando la presenza di nuovi. Tra questi Scott McTominay, diventato una certezza e degno sostituto di Lobotka:

“McTominay ha avuto un impatto di alto livello contro la Juventus, ma da ieri ha già voltato pagina: nel mirino c’è la sfida di giovedì con il Palermo al Maradona, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Scott probabilmente avrà spazio per migliorare la sua condizione e proseguire il percorso di apprendimento dei dettami di Conte che confermerà il 4- 3- 3. Potrebbe dialogare con il connazionale Billy Gilmour che scalpita per il debutto dall’inizio facendo rifiatare un po’ Lobotka. Se ne parlerà nei prossimi giorni al Training Center di Castel Volturno. La sensazione diffusa prevede qualche cambio: potrebbero avere spazio Rafa Marin in difesa, Folorunsho in mediana, Raspadori e soprattutto David Neres nel tridente offensivo. Il brasiliano è l’altra sfida che Conte dovrà vincere al più presto per migliorare la qualità della manovra offensiva. Scott McTominay, invece, rappresenta già una certezza. Nelle partite importanti, lui c’è sempre. Ha messo d’accordo Sir Alex Ferguson e Antonio Conte”.