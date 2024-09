Oggi sono previsti gli esami strumentali di Alex Meret, uscito per infortunio nella gara contro la Juventus. Stando a quanto riportato da Il Mattino, potrebbe trattarsi di una lesione all’adduttore che, in base all’intensità, potrebbe comportare uno stopo di circa 20gg. Questo significa che salterà le gare contro il Palermo, Monza e Como. In giornata sono previsti gli esami strumentali che potranno definire i tempi di recupero.